Количество погибших после взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 14 человек

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Об этом со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова сообщает РИА Новости.

"Четырнадцать человек погибли", – сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска утром 9 февраля. Из-за взрыва обрушился подъезд, начался пожар. 14 человек в ходе спасательных мероприятий удалось достать из-под завалов.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали двоих подозреваемых.

10 февраля в Новосибирской области объявили днем траура. Президент России Владимир Путин назвал происшествие большой трагедией. Он выразил свои соболезнования, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, и пообещал оказать всю необходимую помощь.



Криминалисты СК прибыли в Новосибирск, где взорвался газ в жилом доме

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