Суд арестовал второго фигуранта дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Суд арестовал 25-летнего Евгения Кавуна по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца – до 9 апреля 2023 года.

Сам Кавун не признал вину. По его словам, в ООО "Межрегионгаз Сервис" он работал слесарем. Мужчина считает, что 6 февраля качественно выполнил работы в доме, так как в последующие два дня жители не обращались в газовую службу с жалобами на запах газа.

По его мнению, причиной происшествия могла стать халатность жильцов.

Ранее по этому же делу до 9 апреля арестовали Ирину Урбах.

По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли мероприятия по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. Их задержали в день происшествия в Омской области.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Взрыв повлек за собой обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате происшествия скончались 13 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело.



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