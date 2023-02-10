14:12Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Суд арестовал 25-летнего Евгения Кавуна по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости.
Подозреваемого заключили под стражу на два месяца – до 9 апреля 2023 года.
Сам Кавун не признал вину. По его словам, в ООО "Межрегионгаз Сервис" он работал слесарем. Мужчина считает, что 6 февраля качественно выполнил работы в доме, так как в последующие два дня жители не обращались в газовую службу с жалобами на запах газа.
По его мнению, причиной происшествия могла стать халатность жильцов.
Ранее по этому же делу до 9 апреля арестовали Ирину Урбах.
По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли мероприятия по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. Их задержали в день происшествия в Омской области.
Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Взрыв повлек за собой обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате происшествия скончались 13 человек.
СК РФ возбудил уголовное дело.
Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!