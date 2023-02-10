10:48Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Семьи погибших при обрушении пятиэтажки в Новосибирске в результате взрыва газа получат по 1 миллиону рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, чьи слова приводит ТАСС.
Кроме того, он пообещал оказать помощь близким погибших с погребением.
При этом Травников отметил, что пострадавшим в зависимости от тяжести ранений выплатят по 200–400 тысяч рублей на человека.
Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.
В результате взрыва погибли 13 человек. Из-под завалов удалось достать 14 граждан, включая ребенка. Девятерых человек госпитализировали.
В Новосибирской области объявили траур в пятницу, 10 февраля, из-за случившегося.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По данным следствия, к взрыву могут быть причастны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 13
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