Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Семьи погибших при обрушении пятиэтажки в Новосибирске в результате взрыва газа получат по 1 миллиону рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, он пообещал оказать помощь близким погибших с погребением.

При этом Травников отметил, что пострадавшим в зависимости от тяжести ранений выплатят по 200–400 тысяч рублей на человека.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

В результате взрыва погибли 13 человек. Из-под завалов удалось достать 14 граждан, включая ребенка. Девятерых человек госпитализировали.

В Новосибирской области объявили траур в пятницу, 10 февраля, из-за случившегося.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.



Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 13

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