Спасателям удалось достать из-под завалов 14 человек после взрыва в доме в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В общей сложности 14 человек сотрудники МЧС смогли достать из-под завалов после взрыва и обрушения в пятиэтажке в Новосибирске. Об этом информирует сайт ГУ МЧС по региону.

"Удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

Разбор завалов после взрыва сотрудники министерства завершили к 04:18 по московскому времени. К ликвидации последствий происшествия привлекли 358 человек и 68 единиц техники.

Взрыв газа зафиксировали утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за этого произошло обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате ЧП умерли 13 человек, 9 получили травмы.

По факту взрыва СК РФ возбудил уголовное дело. В ходе расследования правоохранители задержали двоих подозреваемых.

10 февраля в Новосибирской области было объявлено днем траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава региона Андрей Травников.

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