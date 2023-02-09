Траур объявили в Новосибирской области 10 февраля

Фото: МЧС России

Траур объявлен в Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, из-за взрыва газа в пятиэтажке. Об этом губернатор региона Андрей Травников написал в своем телеграм-канале.

Обрушение части дома в Новосибирске из-за взрыва газа он назвал большой трагедией, которая потрясла всех горожан. Глава региона напомнил, что происшествие привело к человеческим жертвам.

"Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание", – указал губернатор.

Глава Новосибирской области выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал им "сил и стойкости". Он также добавил, что врачи борются за жизнь и здоровье каждого пострадавшего.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

В результате погибли восемь человек. Среди них – двухлетний ребенок. При этом пострадали девять человек, из которых семеро остаются в больницах.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.



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