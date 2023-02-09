Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до восьми человек

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Спасатели обнаружили тело восьмого человека, погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что пострадали в результате происшествия девять человек. Из них двоих уже отправили на амбулаторное лечение, а семеро остаются в больницах.

Инцидент произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушился подъезд здания и начался пожар, который распространился на площади 300 квадратных метров.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, которые за несколько дней до взрыва проводили техобслуживание газовых плит в ряде квартир.



Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

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