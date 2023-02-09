04:57Происшествия
Пожар произошел после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске
Фото: МЧС России
Пожар вспыхнул после взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Новосибирске, его площадь составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек", – указано в сообщении.
По последним данным, погиб один человек и пострадали четверо.
Уточняется, что пожарные в настоящий момент тушат горящие квартиры. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют расположенные рядом с местом происшествия квартиры.
В ликвидации последствий взрыва газа заняты 197 человек и 61 единица техники.
Губернатор области Андрей Травников сообщил, что на место происшествия также прибыли 13 автомобилей скорой помощи НСО и 5 автомобилей негосударственных медицинских служб. Бригада территориального центра медицины катастроф также принимает участие в ликвидации последствий происшествия, уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме под Тулой вечером 7 февраля. Происшествие случилось из-за неисправности газового оборудования. Тогда из-за обрушения части дома погибли восемь человек.
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