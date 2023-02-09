Пожар произошел после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Фото: МЧС России

Пожар вспыхнул после взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Новосибирске, его площадь составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек", – указано в сообщении.

По последним данным, погиб один человек и пострадали четверо.

Уточняется, что пожарные в настоящий момент тушат горящие квартиры. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют расположенные рядом с местом происшествия квартиры.

В ликвидации последствий взрыва газа заняты 197 человек и 61 единица техники.

Губернатор области Андрей Травников сообщил, что на место происшествия также прибыли 13 автомобилей скорой помощи НСО и 5 автомобилей негосударственных медицинских служб. Бригада территориального центра медицины катастроф также принимает участие в ликвидации последствий происшествия, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме под Тулой вечером 7 февраля. Происшествие случилось из-за неисправности газового оборудования. Тогда из-за обрушения части дома погибли восемь человек.

Видео: МЧС России

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