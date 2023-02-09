Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в подъезде дома в Новосибирске. Об этом сообщает губернатор области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших", – написал он.

Травников уточнил, что на месте происшествия развернуты все необходимые спасательные работы. Бригады скорой помощи региона и медицины катастроф уже находятся на месте трагедии, заявил губернатор.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, из-за происшествия обрушился подъезд.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме под Тулой произошел взрыв газа. Согласно предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования.

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