04:39Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в подъезде дома в Новосибирске. Об этом сообщает губернатор области Андрей Травников в своем телеграм-канале.
"В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших", – написал он.
Травников уточнил, что на месте происшествия развернуты все необходимые спасательные работы. Бригады скорой помощи региона и медицины катастроф уже находятся на месте трагедии, заявил губернатор.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, из-за происшествия обрушился подъезд.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме под Тулой произошел взрыв газа. Согласно предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования.
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