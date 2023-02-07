Причиной взрыва в жилом доме в Тульской области стала неисправность газового оборудования

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Неисправность газового оборудования является наиболее вероятной причиной взрыва в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Основной причиной взрыва в жилом доме в Ефремове считается неисправность газового оборудования", – отметил собеседник информагентства.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов ранее во вторник. Он привел к обрушению подъезда здания.

Согласно последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Еще четыре местных жителя пострадали, двух из них извлекли из-под завалов.



Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

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