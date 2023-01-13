Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа произошел в жилом доме во Владикавказе. О происшествии рассказало Главное управление МЧС по Северной Осетии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате хлопка газа в квартире на первом этаже дома 4 на улице 50 лет Октября произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратного метра, также выбиты входная дверь и окно", – отмечается в публикации.

Спасатели уточнили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Выяснилось, что в квартире на данный момент никто не живет. В свою очередь, соседние квартиры взрыв не повредил.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в селе Непецино в городском округе Коломна. В результате хлопка в квартире были выбиты все окна и входная дверь. Кроме того, травмы получил один из жильцов.

В СК уточнили, что у раненого диагностировали термические ожоги. Мужчина сообщил, что, несмотря на запах газа в квартире, он решил зажечь плиту.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате взрыва газа.

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