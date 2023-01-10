Очевидец описал момент взрыва газа в жилом доме под Коломной

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В результате хлопка бытового газа в жилом доме под Коломной оказались выбиты все окна и входная дверь. Об этом "Ленте.ру" рассказал очевидец происшествия Александр.

Как сообщил мужчина, в доме, где произошел взрыв газа, он недавно приобрел квартиру. В момент взрыва Александр находился в ней.

"Находились дома, собирали мебель. Вдруг услышали сильный хлопок, как будто что-то упало с крыши", – рассказал мужчина.

После происшествия мужчина вышел на улицу и начал помогать людям отодвигать выбитые в результате взрыва двери. По его словам, один из жителей дома был ранен и госпитализирован для дальнейшего осмотра медиками.

В телеграм-канале следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области уточнили, что у раненого диагностировали термические ожоги. Мужчина сообщил, что, несмотря на запах газа в квартире, он решил зажечь плиту.

В настоящее время на месте происшествия следователи и криминалисты проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Хлопок газа в жилом доме произошел около 12:07 10 января. Информация о произошедшем поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС. Последствия взрыва ликвидировали 12 человек и три единицы спецтехники.



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