Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар на складе автосервиса, расположенного на северо-востоке Москвы, удалось локализовать. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

"В 15:16 по московскому времени пожар локализован", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что сложность возгорания понижена до второго уровня из пяти возможных. Пожарный вертолет, направленный к месту происшествия, осуществил уже второй сброс воды.

Пожар охватил одноэтажное складское здание при автосервисе на улице Добролюбова днем во вторник, 10 января. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, сохранялась угроза перехода огня на соседние постройки.

Позже площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 136 человек и 48 единиц техники, в том числе авиация.



Пожар вспыхнул на улице Добролюбова в СВАО столицы

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