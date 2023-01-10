Площадь пожара на складе в Москве достигла 2 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы достигла двух тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, произошло обрушение здания на площади 500 квадратных метров. К тушению возгорания намерены привлечь авиацию. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.

По информации столичного Дептранса, из-за ЧП перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра Москвы. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее площадь пожара в одноэтажном здании составляла тысячу квадратных метров. В настоящее время в центральной части складского помещения есть угроза распространения огня. Также есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Из помещения самостоятельно эвакуировались 233 человека.



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