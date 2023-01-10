Площадь пожара в одноэтажном здании на северо-востоке столицы составила тысячу кв метров

Видео: Москва 24

Площадь пожара в одноэтажном здании на северо-востоке столицы составила тысячу квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Автосервис горит на улице Добролюбова. В настоящее время в центральной части складского помещения есть угроза распространения огня. Также есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий ранг сложности. В настоящее время информации о пострадавших нет.

По данным Агентства "Москва", из помещения самостоятельно эвакуировались 233 человека.



Видео: Москва 24

Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре в трехэтажном жилом доме на 15 квартир в Уфе. Огонь практически полностью уничтожил здание. В мэрии обещали жильцам предоставить временное размещение.

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