Многоквартирный жилой дом сгорел в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Пожар произошел в жилом деревянном доме на 15 квартир на улице Сазонова в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Трехэтажное здание почти полностью разрушено. В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения. Продолжается проливка и разбор конструкций. В работах задействовано 34 человека и 11 единиц техники.

Погибших в результате пожара нет. Как уточнили в МЧС, одна женщина получила травму при самостоятельной эвакуации из горящего дома. Она обратилась к медикам с жалобами на боль в спине.

Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, 25 жильцов сгоревшего дома остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Он добавил, что на месте пожара работают сотрудники прокуратуры и следователи.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Тимошкино Вологодской области. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшие тела 49-летнего мужчины, 55-летней женщины и 85-летней пенсионерки. Проживающие в доме смогли спасти через окно восьмилетнюю девочку.

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