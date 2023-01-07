Три частных дома загорелись в Махачкале на площади 200 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Махачкале сгорели три частных дома, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дома находятся на улице Батырая. В настоящее время огонь полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Как уточнили в мэрии Махачкалы, жильцов сгоревших домов разместили в гостинице. Утром 7 января на месте начнет работать специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в поселке Маркова Иркутской области. В результате возгорания погибли трое детей. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком.

До этого два человека погибли при пожаре в селе Еремеево в Башкирии. Площадь возгорания составила более 70 квадратных метров. На момент прибытия спасателей дом и гараж были полностью охвачены пламенем.

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