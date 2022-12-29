Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС_38"

Пожар произошел в четверг утром в частном доме в поселке Маркова Иркутской области, погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние", – указано в сообщении.

Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 07:25 (02:25 по Москве). К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Открытое горение удалось ликвидировать в 08:27 (03:27 по Москве). На месте продолжают работу пять пожарных расчётов.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются специалистами. С родственниками погибших работают психологи МЧС.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение мебельного склада в Подмосковье. Тогда информация о пострадавших не поступала.

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