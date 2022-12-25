Два человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: 02.mchs.gov.ru

Два человека погибли в результате пожара в селе Еремеево в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Возгорание произошло в жилом кирпичном доме и гараже. Площадь пожара составила более 70 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали 28 человек и 8 единиц техники.

В ведомстве добавили, что в связи с поздним сообщением о пожаре, на момент прибытия спасателей дом и гараж были полностью охвачены пламенем.

В настоящее время устанавливается причина пожара. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Адыгее погибли два мальчика в возрасте полутора и двух лет. В момент возгорания малолетние дети находились дома без присмотра родителей. Возбуждено уголовное дело.

До этого двое детей и один взрослый погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Возгорание произошло ночью.



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