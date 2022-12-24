Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Кемерове

Фото: 42.mchs.gov.ru

По предварительным данным, пожар в доме престарелых в Кемерове произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщается на сайте правительства Кемеровской области.

В частном доме размещалась региональная общественная организация "Доброе дело".

Возгорание в двухэтажном деревянном доме, где располагался приют, произошло в ночь на субботу. Площадь составила 180 квадратных метров. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

В результате ЧП погибли 20 человек. Еще шесть человек пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели уже завершили разбор завалов на месте пожара. В МЧС уточнили, что всего на момент ЧП в приюте находились 26 человек.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Дом престарелых был выявлен около года назад. С тех пор МЧС добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, поскольку Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности.

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