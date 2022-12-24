Расследованием ЧП в доме престарелых в Кузбассе займется отдел по особо важным делам

Фото: kuzbass.sledcom.ru

Расследованием дела по факту пожара в частном доме престарелых в Кемерове займется следственный отдел по особо важным делам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело заведено сразу по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Пожар произошел в ночь на субботу. В Заводском районе Кемерова загорелся двухэтажный деревянный дом. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

По данным МЧС, распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта. Пожар полностью уничтожил второй этаж здания.

В настоящее время известно о 20 погибших и шести пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

На место пожара прибыли мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и глава областного правительства Илья Середюк. Как заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в течение недели в регионе проверят все дома престарелых и другие подобные заведения.

Ранее СМИ сообщали, что владельцем сгоревшего дома является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он рассказал журналистам, что заведение работало неофициально как приют, куда приходили граждане, которым негде переночевать.

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