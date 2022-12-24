СК возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме престарелых в Кемерове

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме престарелых в Кемерове.

В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили, что точное число погибших и пострадавших в результате ЧП еще уточняется.

"Устанавливается собственник помещения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На месте работает следственная группа.

В настоящее время в МЧС РФ подтвердили гибель 13 человек. Судьба еще семи остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Пожар в деревянном частном доме на Таврической улице произошел в ночь на субботу. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил второй этаж постройки.

Ранее СМИ сообщали, что владельцем дома является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Сам он рассказал, что заведение работает как приют. Он неофициально принимает граждан, которым негде переночевать.

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