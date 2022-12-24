Названа возможная причина пожара в нелегальном частном доме престарелых в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной пожара в нелегальном частном доме престарелых в Кемерове стала неправильная эксплуатация печи. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что печь могли забыть погасить на ночь или намеренно оставили зажженной в целях обогрева.

По словам собеседника агентства, также рассматривается версия неисправного электрооборудования или проводки, которая могла не выдержать напряжения.

Возгорание произошло в ночь на субботу. По последней информации, жертвами пожара стали 13 человек. Судьба еще семи остается неизвестной. Полностью сгорел второй этаж, где размещались 20 постояльцев.

Как сообщали ранее в МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечено более 80 человек и 28 единиц техники. В настоящее время огонь потушен, спасатели продолжают разбор завалов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!