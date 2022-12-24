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В МЧС подтвердили гибель 9 человек при пожаре в доме престарелых в Кемерове
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло в ночь на субботу. В настоящее время огонь полностью потушен. Спасатели продолжают разбор завалов.
"К работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники", – говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, полностью сгорел второй этаж деревянной постройки, где размещались 20 постояльцев.
В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на службу скорой помощи уточняет, что два человека скончались не приходя в сознание.
Дом престарелых располагался на улице Таврической. Он функционировал нелегально.
"Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", – сказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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