В МЧС подтвердили гибель 9 человек при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в ночь на субботу. В настоящее время огонь полностью потушен. Спасатели продолжают разбор завалов.

"К работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, полностью сгорел второй этаж деревянной постройки, где размещались 20 постояльцев.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на службу скорой помощи уточняет, что два человека скончались не приходя в сознание.

Дом престарелых располагался на улице Таврической. Он функционировал нелегально.

"Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", – сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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