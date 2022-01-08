Пожар произошел в пансионате в Кемеровской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пансионате для пожилых людей "Золотой век" в Кемеровской области произошел пожар. Об этом в ночь на субботу, 8 января, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

По предварительным данным, погибли четыре человека. В ведомстве добавили, что к тушению привлекали 48 человек и 14 единиц техники.

"Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном пансионате в Москве погибли 11 человек. По факту произошедшего возбудили уголовные дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого пожар произошел в пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Спасатели эвакуировали из здания более 30 человек. В результате двое пожилых людей задохнулись в дыму, еще двое серьезно пострадали.