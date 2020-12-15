Второе уголовное дело возбуждено после пожара в пансионате в Башкирии

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после пожара в пансионате в Башкирии, где погибли 11 человек, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

В пресс-службе уточнили, что новое дело соединено с основным в одно производство. Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Кроме того, глава сгоревшего пансионата задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Возгорание в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино произошло ночью 15 декабря. В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.

В ходе тушения обнаружили тела 11 человек. По факту их смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Абзелиловском районе республики был введен режим ЧС.

Позже СК опубликовал на YouTube кадры с места происшествия. На видеозаписи запечатлен сам пожар и уже сгоревшие конструкции строения после тушения.