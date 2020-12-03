Порядка 20 человек спасли при пожаре в здании онкоцентра в Москве

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Порядка 20 человек спасли при пожаре в реконструируемом здании медицинского центра в Мещанском районе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, возгорание произошло по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5.

Горение происходило на площади 30 квадратных метров в административном здании. В данный момент открытый огонь ликвидирован.

Как следует из открытых источников, по данному адресу располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра.

Ранее из-за пожара, который произошел в коллекторе на севере столицы, в нескольких домах отключилось электричество.