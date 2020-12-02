Электроснабжение домов на Ленинградском проспекте после пожара восстановлено

02 декабря, 21:57
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Компания "Россети Московский регион" сообщила, что обесточенных домов после возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте нет, пишет ТАСС.
"Жилые дома, в которых было прервано электроснабжение, менее чем за час были запитаны по резервной схеме. Сейчас обесточенных потребителей в компании "Россети Московский регион" нет", – говорится в сообщении.
Как рассказали в компании, отключение произошло из-за замыкания в коллекторе.
"Персонал "Россети Московский регион" обесточил кабельные линии, чтобы допустить пожарных к месту возгорания", – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что электричество было временно отключено в домах на Ленинградском проспекте от первого корпуса дома 33 до дома 33А. Спустя 40 минут после происшествия электричество восстановили.
Коллектор загорелся на севере столицы вечером 2 декабря. В нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, авария не повлияла на жизнеобеспечение района. Он рассказал, что все потребители на данном этапе обеспечены электроэнергией, дома – теплом.
Спасателям удалось локализовать пожар в коллекторе. Из-за ЧП затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра.
Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован
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