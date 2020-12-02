Движение на севере Москвы затруднено из-за пожара в коллекторе

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На Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе, движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в сторону центра затруднено. В районе дома 45к1 по Ленинградскому проспекту перекрыт съезд на дублер", – говорится в сообщении.

Специалисты призывают автомобилистов, которые едут в сторону центра и на ТТК, пользоваться Северо-Западной хордой, проспектом Маршала Жукова, Звенигородским и Хорошёвским шоссе для объезда.

Ранее сообщалось, что коллектор с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи загорелся на севере столицы. Из-за этого в нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество. Причина возгорания в коллекторе выясняется.