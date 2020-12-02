На севере Москвы загорелся коллектор с водопроводом и линиями связи

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Коллектор с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи загорелся на севере столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По словам собеседника агентства, коллектор расположен на Ленинградском шоссе (дом 33).

"Службы города ждут уведомления об отключении электроснабжения", – добавил представитель экстренных служб.

Ранее пожар произошел в трансформаторной станции в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Возгорание произошло на Нагатинской улице (дом 16). В здании загорелось электрооборудование и масло.