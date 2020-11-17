Водитель экскаватора с помощью ковша спас людей при пожаре в Москве

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Водитель экскаватора в Москве спас с помощью ковша трех человек при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу улица Верхние поля, дом 2, корпус 2. Рядом с домом велись технические работы, когда водитель экскаватора Шамиль Магомедов услышал крики о помощи.

"Он подъехал к дому и при помощи ковша экскаватора спас людей", – отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что при пожаре возникло сильное задымление, первые подразделения пожарных прибыли спустя минуты и спасли еще шесть человек, в том числе ребенка.

"Было задействовано пять отделений на основных пожарно-спасательных автомобилях с общей численностью боевых расчетов 15 человек", – подчеркнули в МЧС.

Ранее стало известно о пожаре в доме в Чертанове. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, 10 человек покинули здание.