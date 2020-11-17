На детской площадке на юго-востоке Москвы взорвалась бочка с клеем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бочка с клеем взорвалась на детской площадке на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Сообщается, что происшествие произошло в ходе ремонта около дома 31 на Рождественской улице. Рабочие разогревали бочку с клеем, произошел хлопок. В результате несчастного случая пострадал один человек.

Представитель экстренных служб добавил, что сейчас специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и состояние пострадавшего.

Ранее стало известно о пожаре в доме в Чертанове. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, 10 человек покинули здание. На данный момент возгорание ликвидировано.