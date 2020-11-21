Ликвидирован пожар в электрощитовой на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожарные ликвидировали пожар в электрощитовой на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в деревянном одноэтажном строении на улице Береговая. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что около 100 человек эвакуировали из административного здания на Петровке, дом 24 из-за короткого замыкания.

До этого пять человек спасли при тушении пожара в доме на Шоссейной улице, 57. В одной из квартир на площади 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель жильцов.