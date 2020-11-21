Около 100 человек эвакуировали из здания на Петровке из-за короткого замыкания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 100 человек эвакуировали из административного здания в Москве из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в четырехэтажном административном здании на улице Петровка, дом 24, строение 2. На первом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения.

Людей из здания вывели до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

По данному адресу располагается Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий.

Ранее пять человек спасли при тушении пожара в доме на Шоссейной улице, 57. Пожар произошел на 6-м этаже 12-этажного дома. В одной из квартир на площади 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель жильцов.