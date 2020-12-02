Заммэра по вопросах ЖКХ сообщил о принятых мерах после пожара на Ленинградском проспекте

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил телеканалу Москва 24, что авария на Ленинградском шоссе не повлияла на жизнеобеспечение района.

"Были обесточены дома. Принято решение поставить временный дизельгенератор и от него в течение 40 минут были запитаны обесточенные объекты", – рассказал Бирюков.

По словам заммэра, все потребители на данном этапе обеспечены электроэнергией, а дома – теплом. Бирюков отметил, что в течение 2 часов по постоянной схеме будет собрана схема домов, находящихся на временном дизельгенераторе.

"Работают около 100 человек, около 20 единиц техники. Авария не отразилась на жизнеобеспечении района, и в целом округа", – сообщил Бирюков.

Также заммэра сообщил, что пожарные приступили к тушению возгорания. Для этого специалисты используют пенообразователь, пожар потушат в течение 30 минут. Бирюков добавил, что оперативные службы прибыли на место в течение 8 минут.

"В этом коллекторе проложены более трех десятков кабелей, тепломагистраль... Идет возгорание кабелей на небольшой площади, всего 10 метров. Учитывая, что там достаточно узкое пространство и небольшое задымление, первоначально было принято решение провести выдувание дыма из коллектора", – пояснил Бирюков.

По словам заммэра, затем сгоревшие кабели будут восстанавливать.

Коллектор с водопроводом и линиями связи загорелся на севере Москвы по адресу Ленинградское шоссе, дом 33. По предварительной информации, горят именно кабели.

В МОЭК сообщили, что теплоснабжение жителей домов на Ленинградском проспекте не нарушено. Из-за ЧП затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра.