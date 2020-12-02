Теплоснабжение жителей домов на Ленинградском проспекте не нарушено – МОЭК

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Работа магистральных теплосетей на Ленинградском проспекте не была нарушена из-за пожара в коллекторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МОЭК.

"Функционал магистральных теплосетей не был нарушен. В тепловые пункты были направлены передвижные электростанции для поддержания работы насосного оборудования. Работу оборудования контролирует персонал МОЭК", – говорится в сообщении.

На месте ЧП находится заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков и лично руководит штабом по ликвидации последствий инцидента.

В пресс-службе компании "Россети Московский регион" пообещали восстановить в течение часа подачу электроэнергии в четырех домах, которые были обесточены из-за пожара. Остальные дома не подключены к сетям компании.

Коллектор с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи загорелся на севере столицы вечером в среду. По предварительной информации, горят именно кабели.

Также сообщалось, что из-за ЧП затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра.