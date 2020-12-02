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Москва 24

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Происшествия

20:07

Пожар в коллекторе на севере Москвы локализован

происшествия

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Спасателям удалось локализовать пожар в коллекторе на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

"Пожар локализован", – говорится в сообщении.

Коллектор с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи загорелся на севере столицы вечером в среду. По предварительной информации, горят именно кабели. Из-за этого в нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, авария на Ленинградском шоссе не повлияла на жизнеобеспечение района. Он рассказал, что все потребители на данном этапе обеспечены электроэнергией, дома – теплом.

Бирюков отметил, что в течение 2 часов по постоянной схеме будет собрана схема домов, находящихся на временном дизельгенераторе.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ прибыл на место возгорания на Ленинградском проспекте

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