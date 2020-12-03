Инженеры начали восстанавливать коммуникации после пожара в столичном коллекторе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Специалисты "Москоллектора", "Россетей" и Объединенной энергетической компании (ОЭК) приступили к восстановительным работам после пожара в столичном коллекторе, передает Агентство "Москва".

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, в результате возгорания были обесточены дома. После этого экстренные службы поставили временный дизельный генератор, от которого были запитаны обесточенные объекты.

На месте работало около 100 человек и порядка 20 единиц техники. Бирюков поблагодарил спасателей и пожарных за работу. Он добавил, что авария не отразилась на жизнеобеспечении района и округа.

Задымление в вентиляционной шахте коллектора «Ленинградский-1» пикет 601 на Ленинградском проспекте, дом 35а произошло в среду днем.

По предварительным данным, причиной возгорания на площади 10 квадратных метров послужило короткое замыкание на силовом кабеле. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет.