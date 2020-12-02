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Происшествия

02 декабря, 22:19

Спасатели потушили пожар в коллекторе на севере Москвы

происшествия

Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС

Спасатели потушили пожар в коллекторе на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"Пожар ликвидирован. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Вечером 2 декабря на севере столицы загорелся коллектор. В нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, авария не повлияла на жизнеобеспечение района. Он рассказал, что все потребители на данном этапе обеспечены электроэнергией, дома – теплом.

Из-за ЧП было затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра. Также сообщалось, что электроснабжение домов на Ленинградском проспекте после пожара восстановлено.

Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован

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