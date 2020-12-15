Задержана руководитель пансионата в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек

Фото: телеграм-канал Life Shot

Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек, сообщает ТАСС.

Возгорание в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино произошло ночью 15 декабря. В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.

В ходе тушения обнаружили тела 11 человек. По факту их смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Абзелиловском районе республики введен режим ЧС.

Позже СК опубликовал на YouTube кадры с места трагедии. На видеозаписи запечатлен сам пожар и уже сгоревшие конструкции строения после тушения.