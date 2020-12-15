СК показал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал на YouTube кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии, в котором погибли 11 человек.

На видеозаписи запечатлен сам пожар и уже сгоревшие конструкции строения после тушения.

По данным следователей, возгорание произошло ночью 15 декабря в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино. В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.

В ходе тушения обнаружили тела 11 человек. По факту их смерти СК по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело.

Оперативный штаб возглавил глава Башкирии Радий Хабиров, который выехал на место происшествия. В Абзелиловском районе республики введен режим ЧС.