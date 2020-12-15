СК завел дело после гибели 11 человек в доме престарелых в Башкирии

Видео: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту смерти 11 человек во время пожара в доме престарелых в деревне Ишбулдино.

По данным следователей, возгорание произошло ночью 15 декабря в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых". В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно. В ходе тушения обнаружили тела 11 человек.

На месте происшествия работают криминалисты. По результатам осмотра будут назначены экспертизы для установления причин смерти погибших и возгорания. Также будет проверена полнота принимаемых мер по обеспечению противопожарной безопасности и дана оценка контролирующих органов.

Оперативный штаб возглавил глава Башкирии Радий Хабиров, который выехал на место происшествия. В Абзелиловском районе республики введен режим ЧС.