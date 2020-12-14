В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

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В Башкирии началась доследственная проверка после обнаружения замерзшей насмерть женщины, застрявшей в заборе. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Уточняется, что погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни в деревне Дема.

"Специалисты провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводится опрос очевидцев", – сообщили в СУ СК по республике.

Ранее в Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед. Тело извлекли из воды утром 4 декабря 2020 года.