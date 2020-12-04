В Волгоградской области погиб подросток, провалившись под лед

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В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по региону.

Жительница Николаевска заявила в полицию о пропаже своего 15-летнего сына, который не вернулся из школы домой. Рюкзак школьника нашли на берегу Волги.

В поиске ребенка принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и водолазы. Тело извлекли из воды утром 4 декабря 2020 года.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее москвичей предупредили, что в городе уже начали замерзать водоемы, однако при нынешней толщине льда выходить на него опасно. Поисково-спасательная служба на водных объектах проводит замеры.