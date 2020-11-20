В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре

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Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

ДТП произошло рано утром 20 ноября. По предварительным данным, на берегу реки Северной Сосьвы провалился под лед Chevrolet Niva. В машине находились шестеро человек: мужчина, две женщины и три девочки, младшей из которых менее года. Согласно предварительным данным, все они члены одной семьи.

В результате происшествия беременная женщина и ребенок 2020 года рождения погибли. Девочку 2014 года рождения госпитализировали в состоянии комы.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, зафиксировать обстановку и организовать поиск утонувших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Четырех человек, выбравшихся из машины, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф.

Ранее два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на севере столицы. Авария произошла на Дмитровском шоссе.

