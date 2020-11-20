В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре

11:28
Фото: vk.com/xmaodtphp
Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
ДТП произошло рано утром 20 ноября. По предварительным данным, на берегу реки Северной Сосьвы провалился под лед Chevrolet Niva. В машине находились шестеро человек: мужчина, две женщины и три девочки, младшей из которых менее года. Согласно предварительным данным, все они члены одной семьи.
В результате происшествия беременная женщина и ребенок 2020 года рождения погибли. Девочку 2014 года рождения госпитализировали в состоянии комы.
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, зафиксировать обстановку и организовать поиск утонувших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Четырех человек, выбравшихся из машины, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф.
Ранее два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на севере столицы. Авария произошла на Дмитровском шоссе.
Два человека погибли в результате аварии на севере Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: