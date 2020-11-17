Фото: телеграм-канал "Клопс"

Восемь человек пострадали в результате ДТП под Калининградом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД РФ.

"Количество пострадавших увеличилось до восьми человек", – заявили в ведомстве, не уточнив характер и степень тяжести полученных травм.

Инцидент произошел в селе Холмогоровке. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на толпу людей. Обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее автомобиль вылетел в Москву-реку в центре столицы. Водитель не смог самостоятельно покинуть автомобиль и погиб. Других пассажиров в машине не было.