Машина съехала в пруд в районе Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за столкновения с препятствием машина скатилась в пруд. Это произошло в районе Внуково в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

"В 5:45 автомобиль совершил наезд на препятствие в районе дома 20 по улице 1-ой Рейсовой. В результате машина съехала в пруд", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что о нахождении людей в кабине пока неизвестно. Машину из воды не видно.

Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на 35-м километре ЦКАД в Одинцовском городском округе. Машина Foton стояла на обочине в тот момент, когда в нее врезался грузовик с полуприцепом. Впоследствии легковая машина столкнулась с "Газелью".

Также сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса на трассе под Красноярском. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

