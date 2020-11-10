Водитель автобуса врезался в дорожное ограждение на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе столицы водитель автобуса врезался в дорожное ограждение, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"В районе дома 5 по Багратионовскому проезду водитель рейсового автобуса совершил наезд на ограждение, так как ему стало плохо. В настоящее время он передан медикам для оказания помощи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о пострадавших пассажирах не поступала.

Ранее легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице. Девушка, находившаяся на рулем, отвлеклась во время вождения. Уточняется, что в момент аварии она была трезвой.

Также сообщалось, что в Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.