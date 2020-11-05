ДТП с участием скорой произошло в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал фельдшер, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Вблизи станции метро "Калужская" произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне в Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Также два человека пострадали в результате аварии на Садовом кольце в центре Москвы. ДТП произошло в районе дома 7 на Садовой-Черногрязской улице. Там столкнулись семь транспортных средств.