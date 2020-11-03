Два человека пострадали в ДТП на Садовом кольце

Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”

Два человека пострадали в результате аварии на Садовом кольце в центре Москвы, сообщает ТАСС. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

ДТП произошло около 08:20. В районе дома 7 на Садовой-Черногрязской улице столкнулись семь транспортных средств. В настоящее время движение в районе аварии затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются. По некоторым данным, столкнулись легковушки, две из которых такси.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате ДТП. Кроме того, говорилось, что авария произошла с участием восьми автомобилей.

Накануне на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них в результате столкновения перевернулся. Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение.

