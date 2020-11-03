Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”

Восемь автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на улице Садовой-Черногрязской.

Уточняется, что в результате столкновения пострадали четыре человека. По некоторым данным, среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка.

По данным источника в экстренных службах, на месте работают городские службы, перекрыты две полосы движения.

Накануне на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них в результате столкновения перевернулся. Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение.

